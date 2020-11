Onbegrip onder personeel: helft van Tergooipersoneel krijgt deze maand zorgbonus

Daar blijkt het nu toch op terug te komen. Alleen het personeel dat er volgens het kabinet voor in aanmerking komt, krijgt het geld nog deze maand gestort. Het geld daarvoor heeft Tergooi nog niet gestort gekregen vanuit Den Haag. Het toch al uitbetalen van de zorgbonus aan alle personeelsleden zou het ziekenhuis in financiële problemen brengen, zo vertelt de ziekenhuisdirectie in een intranetbericht aan het personeel. De rest van het personeel waarvoor Tergooi een aanvraag deed, moet wachten tot het geld vanuit Den Haag ook daadwerkelijk binnen is.

Het besluit van het ziekenhuis staat haaks op de belofte die het eerder reed. Raad van Bestuur-voorzitter Janneke Brink-Daamen zegde afgelopen maand het personeel via dagblad de Gooi en Eemlander nog toe niet te willen wachten op Den Haag en het risico te willen nemen om de beloofde zorgbonus in november uit te keren.

Onbegrip onder personeel

Onder personeel is onbegrip over de beslissing van het ziekenhuis. Volgens vakbond FNV Zorg & Welzijn is het besluit 'een klap in het gezicht van medewerkers'. De vakbond zegt te begrijpen dat het ziekenhuis geen onnodig financieel risico wil lopen, maar vindt dat het ziekenhuis de kwestie wel verkeerd heeft aangepakt. "Het is gewoon geen slimme zet geweest om van de daken te schreeuwen dat alle 2.600 medewerkers de bonus in november zouden krijgen, terwijl het nog niet zeker is of de aanvraag voor alle medewerkers gehonoreerd wordt vanuit Den Haag", zegt FNV-bestuurder Mitchell Hoogenhout.

FNV Zorg & Welzijn wil dat Tergooi haar excuses maakt voor de verkeerd gewekte verwachtingen. "Als je via de pers een dergelijke belofte naar buiten brengt, dan schep je daar bepaalde verwachtingen mee bij de medewerkers. Nu krijgen ze weer een klap in het gezicht. Is het niet uit Den Haag dan nu via hun eigen werkgever. Het zou het Tergooi sieren om via diezelfde pers hun bijgestelde besluit, met excuses kenbaar te maken."

'Zorgbonus leidt tot tweespalt'

De vakbond noemt dit voorval het zoveelste voorbeeld van verdeeldheid die de zorgbonus met zich meebrengt. In de hele zorgsector heeft de toekenning van de zorgbonus tot een tweespalt geleid binnen allerlei instellingen van ziekenhuis tot verpleeghuis tot in de kraamzorg. Hoogenhout: "Het leidt tot meer chaos dan vreugde op de werkvloer. Werkgevers moeten de onmogelijke keuze maken welke werknemer wél en welke niet een bonus zou krijgen, terwijl zij samen een keten van goede zorg vormen. Van IT-er tot schoonmaker tot verpleegkundige. Bovendien brengt het een enorme administratieve last met zich mee, waar de zorg simpelweg geen tijd voor heeft op dit moment."