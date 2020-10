Ziekenhuizen wachten niet op overheid en schieten zorgbonus voor personeel voor

NOORD-HOLLAND - Medewerkers van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) die tijdens de eerste coronagolf hebben gewerkt, krijgen in november de langverwachte zorgbonus op hun rekening. Dat geld wordt echter niet uitgekeerd door de overheid, die het extraatje beloofd heeft, maar door het ziekenhuis zelf, dat de 1.000 euro per medewerker voorschiet. Volgens de Raad van Bestuur duurt het 'veel te lang voordat ze duidelijkheid van de overheid krijgen'. Het UMC in Amsterdam en Spaarne Gasthuis doen hetzelfde, zo laten ze NH Nieuws weten.

In een intern bericht dat in handen is van NH Nieuws maakte de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep gisteren bekend dat personeel niet langer hoeft te wachten op de beloofde zorgbonus van de overheid.

Voorzitter van de Raad van Bestuur Stefan Kroese zegt dat nu het goede moment is om hun personeel de bonus uit te keren. "We hebben met elkaar de eerste golf opgevangen en dat doen we nu weer in de tweede golf", zegt hij tegen NH Nieuws. "We hebben zo ongelooflijk veel waardering voor onze mensen. Daar willen we daar nu ook naar handelen."

Het Amsterdam UMC en het Spaarne Gasthuis wachten de reactie van het ministerie ook niet langer af en keren de zorgbonus zelf uit. "We hebben besloten de bonus aan iedereen uit te keren in december ongeacht de toekenning vanuit VWS", zegt woordvoerder Anna van Os van het Spaarne Gasthuis.

Zorgbonus met voorwaarden

De motie voor een zorgbonus werd in maart unaniem door de Kamer aangenomen. In juni maakte minister Hugo de Jonge bekend dat een deel van het zorgpersoneel een bonus van 1000 euro zou krijgen.

Om de voorwaarden was veel te doen, zorginstellingen moesten zelf beslissen welke medewerkers in aanmerking zouden komen voor de bonus. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen riep hun leden op om alle medewerkers mee te nemen in de aanvraag. Het NWZ en het Spaarne Gasthuis dienden in oktober een aanvraag dan voor al het personeel in. "Wij vinden dat in de praktijk iedereen een bijdrage heeft geleverd", zegt Kroese. Het Spaarne Gasthuis stelt wel wat voorwaarden. Zo krijgt personeel dat twee keer modaal verdient de bonus niet.