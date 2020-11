Carbidschieters uit Loosdrecht lopen nu al warm voor jaarwisseling zonder pijlen

LOOSDRECHT - Carbidschieters in Loosdrecht lopen nu al warm voor de komende jaarwisseling. Morgen hakt het kabinet de knoop door of vuurwerk afsteken dan verboden wordt. De vriendengroep van Alex de Gelder (28) hoopt dat knallen met melkbussen daar niet onder valt. Mocht dat zo zijn, zullen ze volgens hem ook dit jaar groter gaan uitpakken. "Veel mensen zeggen dat we zo snel mogelijk carbid moeten inkopen."

Voor Alex is carbidschieten een echte traditie. Op z'n veertiende begon hij er mee en ook dit jaar gaat hij met zijn vriendengroep weer knallen op een weiland bij Loosdrecht. "Alle boerenjongens komen helpen met opbouwen. Uiteindelijk zullen het zelfs zo'n 30 man zijn die komen helpen." Uitverkocht Met het mogelijke vuurwerkverbod dat boven ons land hangt zijn de voorbereidingen al begonnen, zegt hij. "In de groepsapp gaat het al aardig los, veel mensen zeggen dat we zo snel mogelijk carbid moeten inkopen. We zien de eerste berichten al voorbij komen dat alles snel uitverkocht kan zijn." In Loosdrecht zijn ze niet bang om mis te grijpen. "We hebben al 100 kilo carbid, dat gebruiken we elk jaar. En van het jaar daarvoor hebben we daardoor ook elke keer een klein voorraadje. En we hebben nu ook al iets besteld." Ook dit jaar wil Alex het in ieder geval groter aanpakken dan afgelopen jaarwisselingen. "Ik kan het helaas niet verklappen, maar we zijn wel met iets moois bezig."

Onzeker De veiligheidsregio IJsselland, in het oosten van het land waar carbidschieten ook een grote traditie is, liet al weten dat carbidschieten niet onder het vuurwerkverbod zal vallen. Maar de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, dat over Loosdrecht gaat, zegt dat het nog niet zeker is of het carbidschieten wel door kan gaan. "Wij volgen de landelijke lijn rond een verbod op vuurwerk", zegt een woordvoerder aan NH Nieuws. "Dat wachten we nu af. Daar staat waarschijnlijk ook in wat onder het verbod valt en wat niet en of carbid dan ook verboden is. Dat weten we nu nog niet."