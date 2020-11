Onderzoek naar geluidsscherm A7: minder overlast voor inwoners Wieringerwerf

WIERINGERWERF - Er komt mogelijk toch een geluidswal langs de A7 bij Wieringerwerf. De gemeente Hollands Kroon heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland-noord opdracht gegeven een geluidsonderzoek te doen. Omwonenden klagen al jaren over geluidsoverlast van de A7. Een geluidswal van anderhalve kilometer zou de overlast kunnen beperken.

Vooral bewoners van de Terpweg ervaren last van de snelweg. Aan de hand van een geluidsplan moet duidelijk worden welke maatregelen nodig zijn om het geluidsoverlast te verminderen.

De gemeente Hollands Kroon heeft een bijdrage gevraagd van 400.000 euro bij De Kop Werkt!. Voorwaarde is wel dat het scherm er voor 1 januari 2022 grotendeels moet staan. Volgens het college van Hollands Kroon is nog onduidelijk of dit gehaald gaat worden.

De lengte van de geluidswal, vanaf het viaduct Westerterpweg tot aan Van der Valk zal ongeveer 1500 meter zijn, en met de komst van deze geluidswal kan de geplande woningbouw aan de Terpweg ook van de grond komen. De projectontwikkelaar van het woningbouwplan op de Terpweg zal de kosten van dit deel van de geluidswal voor zijn rekening moeten nemen.