Overveners voelen zich gepasseerd: "Geen geluidsscherm? Dan naar de rechter"

OVERVEEN - Overveners voelen zich gepasseerd bij de beslissing om meer treinen door Overveen te laten rijden, onder meer tijdens de Formule 1. Sommige bewoners wonen direct aan het spoor en vrezen voor nog meer geluidsoverlast. "Als er geen geluidsscherm komt, stappen we naar de rechter".

Wouter Koelewijn woont op steenworp afstand van het spoor. "De trein rijdt eigenlijk praktisch door mijn achtertuin", zegt hij zelf. Nu rijdt er nog vier keer per uur een trein over het spoor, in de zomer is dat tot acht keer per uur. "Dat zijn we gewend, maar meer overlast willen we niet."

Lees ook: Opeens is er extra geld voor maatregelen tegen treinenoverlast in Overveen

Maar vanaf volgend jaar gaat dat toch gebeuren. NS en Prorail willen een uitbreiding in de zomermaanden naar twaalf treinen per uur. Bovendien wordt het topdrukte tijdens de Formule 1, als er ieder uur tot wel vierentwintig treinen door Overveen 'razen'. "Wij vinden dat je fatsoenlijk rekening moet houden met de belangen van bewoners", verklaart Koelewijn. "Maar de besluitvorming is opgejaagd om de deadline van de Formule 1 in mei te halen. Onze belangen zijn daardoor naar de achtergrond geschoven."

Dat stuit tegen de borst van de Overveners die aan het spoor wonen. "Als er zoveel geld uitgetrokken wordt om het spoor aan te passen, dan horen daar toch ook maatregelen bij om geluidsoverlast te beperken?", vraagt de bewoner zich hardop af.

Koelewijn vanuit zijn achtertuin: "Hinderlijk en irritant". Tekst gaat verder na de video.

Er is inmiddels door de verschillende gemeentes een toezegging gedaan om geld vrij te maken voor geluidswerende maatregelen. "Maar", stelt Koelewijn, "details zijn nog niet bekend en het zijn nogal zachte toezeggingen. We weten bijvoorbeeld niet of er een geluidsscherm komt voordat de Formule 1 in Zandvoort begint."

De buurt denkt al na over vervolgstappen. "Komen er geen harde toezeggingen of zelfs geen geluidsscherm, dan zullen we overwegen om naar de rechter te stappen." Koelewijn richtte daarom samen met buurtgenoten een stichting op die strijdt voor geluidswerende maatregelen. "Eerst gaan we kijken of we hardere afspraken kunnen maken, dan zien we of we tot verdere stappen moeten overgaan."

Lees ook: Bij meer treinen willen inwoners Overveen geluidsschermen

Niet alleen in de achtertuinen van Overveen zal de overlast toenemen, ook aan de spoorwegovergang op de Bloemendaalseweg verwachten bewoners problemen. "In de zomer zullen deze spoorbomen dik een half uur per uur dicht zijn, terwijl het een belangrijke weg is", licht Koelewijn toe. "Laat staan tijdens grote evenementen zoals de Formule 1, dan kunnen ze de weg hier beter afsluiten."

Tekst gaat verder na de video.

Het gaat de Overveners bovendien ook om toekomstige evenementen. "Dat ene weekendje Formule 1 overleven we heus wel", benadrukt Koelewijn. "Het gaat om de structurele toename van overlast tijdens de zomer. En wie weet dat er plots nog meer grote evenementen in Zandvoort komen."