Actiecomité geluidsschermen Hilversum opgelucht: "We hoeven geen excuses van gemeente"

HILVERSUM - Bewoners van de West-Indische Buurt in Hilversum zijn opgelucht dat de gemeente de strijd om een geluidsscherm langs de A27 toch niet heeft opgegeven en weer contact heeft gezocht met de provincie. En dat de gemeente aanvankelijk aangaf het onderzoek stop te zetten? "Zulke dingen gebeuren", vindt Marike Hoving-van Tol van het uit de bewonersgroep samengestelde actiecomité. "We hoeven echt geen excuses van de gemeente, hoor."

Ze is opgelucht, maar dat was twee weken geleden wel anders. De gemeente had toen een brief gestuurd dat het onderzoek naar het zo gewenste geluidsscherm zou worden stopgezet. Hilversum wilde wel meebetalen, maar het was niet gelukt om een tweede partij te vinden die geld zou willen bijleggen. Dan houdt het op.

Hoving-van Tol voelde zich overvallen door de brief, maar toonde ook aan strijdbaar te zijn. De tekst was volgens haar te strikt geïnterpreteerd. "Want in de laatste alinea staat dat er nog wel gesprekken mogelijk zijn bij de provincie." Daarin stond ze niet alleen, want de VVD en Hilversums Belang klommen meteen in de pen en dienden een motie in.

Lees ook: Buurt boos over uitkomst geluidsscherm A27: "Het is nog géén gelopen race"

Er moesten namelijk veranderende omstandigheden zijn en dat was het geval, vonden de partijen. Er was immers een nieuw provinciebestuur én een nieuw coalitie-akkoord gepresenteerd. En daarin stond letterlijk dat 'het Rijk de taak [heeft] om voldoende geluidswerende maatregelen te nemen rond Rijkswegen'. Bij wijze van uitzondering wilde de provincie meebetalen aan het oplossen van 'acute problemen op knelpuntlocaties'. Hiervoor was zelfs een potje van 13,2 miljoen euro voor vrijgemaakt. De SP Hilversum ondersteunde vervolgens deze motie.

Wethouder Annette Wolthers was het er kennelijk mee eens en stuurde gelijk een brief naar gedeputeerde Adnan Tekin. Hoving-van Tol had niet verwacht dat er zo snel actie zou worden ondernomen. "Maar ik ben er wel heel blij mee. We voelen ons heel erg gesteund. Nu maar hopen dat we worden gehoord." Voor 2 miljoen euro zou er een geluidsscherm kunnen komen. Maar wat er ook gebeurt: "Dit is in ieder geval een duidelijk signaal."