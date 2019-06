Buurt boos over uitkomst geluidsscherm A27: "Het is nog géén gelopen race"

HILVERSUM - De bewoners van de West-Indische Buurt in Hilversum zijn boos op de gemeente over het besluit om het onderzoek naar een geluidsscherm langs de A27 te stoppen. "Wij voelen ons overvallen. Bovendien is het nog helemaal geen gelopen race. Er zijn wel gesprekken mogelijk bij de provincie, dus daar gaan we ons ook op richten."

Marike Hoving-van Tol van de actiegroep is teleurgesteld, maar strijdbaar. "De brief aan de bewoners is door de media heel strikt geinterpreteerd, vind ik. Want in de laatste alinea staat dat er nog wel gesprekken mogelijk zijn bij de provincie. Daar gaan wij ons dan ook op richten." De groep wil als eerste stap inspreken bij vergaderingen van de Provinciale Staten en heeft verder nog offertes lopen voor een geluidsscherm dat wél binnen het budget valt.

"Het voelt alsof de gemeente zich verschuilt achter Rijkswaterstaat en de provincie", vervolgt Hoving-van Tol. "Zij zeggen immers dat een geluidsscherm niet kan worden geplaatst zonder co-financiering kan en dat het verzoek daarvoor is afgewezen. Maar eerder is nooit gezegd dat co-financiering een harde eis was."

Al jaren strijden de buurtbewoners om erkenning van hun problemen. Sinds de A27 bij Hilversum bijna is verdubbeld, heeft de buurt veel last van het verkeer dat langsraast. "Ik word elke dag om een uur of vier wakker als de vrachtwagens langs denderen", vertelde bewoonster Loekie Verweij eerder tegen NH Nieuws.

Bij de Provincie en Rijkswaterstaat kregen de boze bewoners geen gehoor, waarna ze naar de Tweede Kamer stapten. Ook zonder succes. De laatste hoop was gevestigd op de gemeente, dat die toch een potje zou vrijmaken voor een geluidsscherm. Nu Hilversum het onderzoek heeft stopgezet, lijkt dit er evenmin in te zitten.

