Artis schrapt twintig tot veertig banen

Na de persconferentie vorige week dinsdag, moest de dierentuin voor de tweede keer haar deuren sluiten. De bezoekersaantallen waren al gehalveerd, en ook kwamen er veel minder inkomsten binnen van evenementen, horeca en zaalverhuur.

"Ik vind het vreselijk dat we op dit punt zijn aangekomen", zegt de directeur. "In plaats van stappen vooruit te zetten, zijn we nu gedwongen om stappen terug te zetten." Die stappen vooruit doelen onder andere op de renovaties die de komende tijd gepland stonden voor veel dierenverblijven.

"Het doet mij pijn dat dit collega's raakt die zich jarenlang fantastisch hebben ingezet voor Artis." Volgens Sutorius is ingrijpen nodig om de dierentuin te kunnen behouden voor de toekomst. "Ik ga ervanuit dat we Artis weer naar betere tijden kunnen brengen."