Donateurs laten kledingbank niet in de kou staan en starten inzamelingsactie

BEVERWIJK - Kledingbank IJmond in Beverwijk is tot half januari gesloten. Niet alleen uit voorzorg wat betreft de aangescherpte coronamaatregelen, maar bovenal omdat het ijskoud is in het pand. De CV-ketel heeft het na 22 jaar trouwe dienst begeven en ze hebben geen geld om een nieuwe aan te schaffen. Daarom startte Cindy Hendriks een inzamelingsactie.

Cindy Hendriks is 40 jaar, purser bij KLM en woonachtig in Heemskerk. Zij brengt al jaren haar oude kleding naar kledingbank IJmond en maakt dan ook altijd even een praatje met de vrijwilligers die daar werken. "De Kledingbank moet het hebben van vrijwilligers en donaties, ze krijgen verder geen subsidie van de gemeente. Toen ik hoorde dat hun CV ketel stuk was en dat ze geen geld hebben om die te vervangen, ontstond bij mij het idee voor een inzamelingsactie."

De Boer vertelt dat ze voor de tijdelijke sluiting alle mensen nog hebben kunnen voorzien van kleding, zodat ze warm gekleed de koude winter tegemoet kunnen. Maar dat geldt dus niet voor de kledingbank. “Het is niet te doen voor ons, werken in deze kou. Alle vrijwilligers zijn ook op leeftijd en dat in combinatie met corona, hebben we besloten dat we weer opengaan zodra we een nieuwe ketel hebben. Maar dat is helaas heel kostbaar, zeker gezien de grootte van het pand. Wij zijn dan ook enorm blij en dankbaar dat Cindy dit heeft opgezet."

De teller van de inzamelingsactie staat inmiddels op 800 euro, het streefbedrag is 2000 euro. Hendriks is ervan overtuigd dat ze dit bedrag gaat ophalen en dat de kledingbank er binnenkort weer warmpjes bijzit. "Het aantal mensen dat de kledingbank, hun vrijwilligers maar bovenal hun doelstelling om anderen te helpen een warm hart toedraagt is groot. Zeker in deze tijden merk je dat men graag zijn steentje bijdraagt", zegt Hendriks. "Die 2,000 euro gaan we zeker weten redden."