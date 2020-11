Weespers opgelucht, maar niet gerustgesteld nu gevreesd windmolenplan van tafel lijkt

WEESP - Het Weesper actiecomité dat al maanden strijdt tegen het plan om metershoge windmolens te plaatsen in de Aetsveldsepolder kan opgelucht ademhalen: de polder is van tafel als 'zoekgebied'. Het actiecomité spreekt van een succes, maar hangt nog niet de vlag uit. "Natuurlijk zijn we blij, maar we blijven vinger aan de pols houden of er wel echt een streep door de naam van de Aetsveldsepolder gaat", zegt actievoerder Kees Neervoort.

De Aetsveldsepolder van Weesp werd de afgelopen maanden, samen met de Bloemendalerpolder aan de andere kant van de stad en veel andere Gooise natuurgebieden, in de Regionale Energie Strategie genoemd als 'zoekgebied' voor windenergie. Dat betekende niet per se dat er daadwerkelijk een windmolenpark komt in de Weesper polders, maar er werd wel nadrukkelijk naar gekeken. De Regionale Energie Strategie is een regionaal plan waarmee gekeken wordt hoe de regio duurzamer kan worden door meer groene energie op te wekken. Naast windmolens wordt er gekeken naar onder meer zonneparken.

Fel verzet

Een grote groep Weespers schrok ervan dat er mogelijk tientallen torenhoge windmolens in de polder zouden komen. De Weespers menen dat de windmolens niet thuis horen in een beschermd natuurgebied als de Aetsveldepolder. Ze startten een petitie, die razendsnel meer dan tweeduizend keer werd getekend. Een paar weken later besloten ze ook tientallen protestborden neer te zetten.

Aetsveldsepolder van tafel

De actie van de Weespers zorgde ervoor dat ook de lokale politiek zorgen kreeg over het windmolenplan in de polder. Vlak voor het zomerreces nam de Weesper gemeenteraad unaniem een motie aan die burgemeester en wethouders opriep om het 'zoekgebied' Aetsveldsepolder van tafel te krijgen. Dat lijkt nu gelukt. Verantwoordelijk wethouder Maarten Miner (GroenLinks) vertelde afgelopen week aan de Weesper gemeenteraad dat de polder inderdaad niet meer op het lijstje staat.

Het Weesper actiecomité wacht nog op een officiële bevestiging van het schrappen van de naam van lijst, maar reageert wel al opgetogen. "Dit is natuurlijk een hele mooie stap. Het is al heel fijn om te zien dat steeds meer mensen zien dat dit plan natuurlijk een hele rare zet is. Het is fijn dat de lokale politiek dat nu ook ziet en dat geluid ook laat horen", zegt Kees Neervoort als voorzitter van de actiegroep. "Als de Aetsveldsepolder inderdaad van het lijstje af is, is dat echt een succes."

Vinger aan de pols

Toch hoeft men er nog niet op te rekenen dat de talloze actieborden die het comité afgelopen zomer plaatste, snel worden weggehaald. "Die blijven voorlopig echt nog staan", stelt Neervoort. "We willen ons protest laten blijven horen. Want het is natuurlijk mooi dat de polder wordt geschrapt als zoekgebied, maar er is nog niemand die ons met zekerheid kan zeggen dat die windmolens er echt niet gaan komen in de komende jaren. Er ligt een regionale opgave. Windmolens die hier niet komen, zullen ergens anders moeten komen. Als er nergens een plek wordt gevonden, vrezen we dat er heus wel weer naar onze polder gekeken wordt. We blijven de komende tijd actievoeren en houden ook vinger aan de pols. Pas als de plannen van de Regionale Energie Strategie volgend jaar definitief zijn en er echt niets gebouwd wordt in de Aetsveldsepolder zijn we er pas echt gerust op."

NH Nieuws nam afgelopen zomer nog een kijkje bij het plaatsen van de protestborden: