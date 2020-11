Kassa rinkelt niet voor Telstar nu Soto is opgeroepen voor Team USA

Ondanks dat trainer Andries Jonker de komende wedstrijden niet kan beschikken over de talentvolle spits is Jonker trots op Soto. "Dit is waarom de jongens hier spelen. Het was onverwacht. Waar vijf goals voor Telstar wel niet goed voor kunnen zijn", aldus Jonker.

Dit bevestigt Telstar-directeur Pieter de Waard aan NH Sport. "Dat is jammer, maar ik ben juist blij dat wij zo'n goede speler in onze selectie hebben", aldus De Waard.

Andries Jonker over Sebastian Soto die is opgeroepen voor Team USA - NH Nieuws

Amerika speelt donderdag in en tegen Wales. Maandag spelen ze dan in Oostenrijk tegen Panama. Hierdoor mist Soto twee wedstrijden van Telstar. Dinsdag is hij niet van de partij tegen Go Ahead Eagles en ook zaterdag tegen NAC is hij er niet bij.