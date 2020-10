Dilemma voor Telstar-spits Soto: Amerika of Chili?

VELSEN-ZUID - Telstar-spits Sebastian Soto staat voor een duivels dilemma. Kiest hij voor het nationale team van Chili of voor dat van Amerika? "Het is nog steeds fifty-fifty", aldus Soto.

Uitnodiging trainingskamp USA

Telstar-trainer Andries Jonker heeft inmiddels een e-mail gekregen van de Amerikaanse bond. In die e-mail staat een uitnodiging voor een trainingskamp in Europa in november. Daarmee lijkt Amerika de beste kansen te hebben, maar de voetballer houdt zich op de vlakte. "Nee, een keuze heb ik nog niet gemaakt. Ik heb er wel gesprekken over met mijn familie en de coaches. Uiteindelijk moet ik zelf de keuze maken", vertelt Soto