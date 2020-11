Op jacht in Amsterdam: "Snoekbaarshoofdstad van de wereld"

AMSTERDAM - Amsterdam is de snoekbaarshoofdstad van de wereld, zegt visgids en schrijver van het boek Denken als een vis, Juul Steyn. De snoekbaars leeft graag in de hoofdstad, vanwege het schone water, de rechte kademuren waar ze graag tegenaan ligt, de grote hoeveelheden prooivis en de vele bruggen waar ze zich graag verstopt. Steyn gaat in zijn woonplaats Amsterdam graag op jacht naar de zoetwatervis.

Stadsvissen groeien in populariteit. Sinds de uitbraak van de coronapandemie is het aantal geregistreerde nieuwe sportvissers meer dan verdubbeld in Amsterdam.

Volgens Steyn zijn er Amsterdam dan ook veel geschikte plekken. Of je nu achter Amsterdam Centraal je hengel uitgooit, in de Prinsengracht of langs de Amstel, overal ligt er volop vis. Veel baars, snoek, maar vooral ook veel snoekbaars. Steyn noemt Amsterdam dan ook de snoekbaarshoofdstad van de wereld.

'Koude sluipschutter'

NH Nieuws sprak eerder met Juul over de karakters van de verschillende vissen die te vinden zijn in Amsterdam. "De snoekbaars is niet de gezelligste vis, eigenlijk is het een koude sluipschutter. Hij ligt op de bodem te wachten tot 'ie iets ziet. Hij heeft een eigen karakter. Een baars is een andere vis, erg overmoedig beestje, pakt vaak aas net zo groot als hijzelf. Valt gewoon aan, en kijkt wel waar het schip strandt, een echte straatvechter. Een snoek is weer een ander, die zoekt echt met alles en iedereen ruzie. Een echte bullebak is dat, maar die zullen we niet zo snel vangen."