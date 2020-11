Superieur AZ heeft geen kind aan zwak Heerenveen

Dat gold wel voor Koopmeiners. De aanvoerder van AZ mocht aanleggen vanaf elf meter, nadat Jan Paul van Hecke de bal op zijn hand kreeg in het strafschopgebied. Koopmeiners, die vorige week tegen RKC Waalwijk nog een pingel miste, schoot hard raak. Enkele minuten later werd de voorsprong ook direct verdubbeld. Via Karlsson en Owen Wijndal kwam de bal bij Heerenveen-verdediger Woudenberg terecht, die hem onder druk van Gudmundsson achter zijn eigen doelman werkte.

Nauwelijks van de schrik bekomen moest SC Heerenveen direct na de rust ook een derde tegentreffer incasseren. Via een knappe actie maakte Karlsson ruimte vrij voor zichzelf, die hij benutte door de bal in de korte hoek achter Heerenveen-goalie Erwin Mulder te schieten. Het was vervolgens wachten op meer treffers voor de bezoekers, maar die bleven in het restant van de wedstrijd uit. Zodoende boekte AZ een eenvoudige 0-3 zege in Friesland en daarmee komen de Alkmaarders met elf punten op de achtste plaats op de ranglijst te staan.

Opstelling Heerenveen: Mulder; Floranus, Van Hecke, Bochniewicz, Woudenberg; Kongolo, Meier (Dresevic/46), J. Veerman; Nygren (Hajal/67), H. Veerman, Van Bergen

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø (Aboukhlal/78), De Wit, Koopmeiners; Stengs, Gudmundsson, Karlsson (Reijnders/78)