AZ rekent tegen RKC eindelijk af met frustrerende weggevertjes

Voor rust had AZ zichzelf eigenlijk meer mogen belonen. Een afstandsschot van Gudmundsson, een poging van Dani de Wit en een schot van Jesper Karlsson dat tegen de uitkomende doelman Kostas Lamprou belandde, wilden er allemaal niet in.

De bal lag er al heel snel in in het AFAS-Stadion. Een vroege voorzet van Teun Koopmeiners, die precies achter de RKC-verdediging belandde, werd met rechts binnengetikt door Calvin Stengs: 1-0.

Trainer Arne Slot koos in het duel met de Waalwijkers voor dezelfde opstelling als in de Europa League-wedstrijd tegen Rijeka (4-1 winst). Corona lijkt bij AZ definitief op zijn retour te zijn, omdat er geen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld en er geen spelers om die reden afwezig waren.

Dat bewees de keeper maar eens toen hij oog in oog met Teun Koopmeiners stond. Vlak daarvoor werd AZ een penalty onthouden, maar een minuut later ging de bal alsnog op de stip nadat Paul Quasten een overtreding maakte op Gudmundsson.

Ook na rust kreeg AZ een legio aan kansen. Met name via Gudmundsson was de thuisploeg meerdere keren dichtbij een treffer. Een kopbal van Stengs werd slim van richting veranderd door Gudmundsson, maar RKC-doelman Lamprou keepte een puike partij.

In de 71ste minuut stelde Gudmundsson de zege veilig. Na een lage voorzet van Dani de Wit schoof hij de bal tegen de touwen. Waar AZ dit seizoen meerdere keren een ruime voorsprong uit handen gaf, had het dit keer geen kind aan RKC en kwam dan ook geen moment in de problemen. Het speelde de wedstrijd volwassen uit. In blessuretijd maakte Gudmundsson ook nog de derde van de avond en daarmee het feest compleet.

Moordend programma

AZ klimt dankzij de eerste overwinning van het seizoen naar de negende plaats in de eredivisie, met acht punten uit zes wedstrijden. Komende donderdag wacht in de Europa League het duel met Real Sociedad. Op zondag wacht een bezoek aan sc Heerenveen.