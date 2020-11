Vijf nieuwe, grote coronateststraten in regio Amsterdam

NOORD-HOLLAND - In en rond Amsterdam komen vijf L- en XL-coronateststraten. Dat heeft het Ministerie van Volksgezondheid vanmorgen bekendgemaakt. De nieuwe testsstraten komen in Amsterdam-Zuidoost, Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam-Noord, bij de RAI en Vijfhuizen.

Ook op Schiphol komt een extra grote testlocatie. Deze komt op parkeerterrein P4 en is niet bedoeld voor reizigers die terugkomen vanuit oranje of rode risicogebieden.

XL-teststraat

Bij de extra grote teststraten kunnen tussen de 3.000 en 12.000 testen per dag afgenomen worden. In totaal kunnen met alle nieuwe testsraten in het land ruim 100.000 tests per dag afgenomen worden. Dit is een verdubbeling van de huidige capaciteit.

Op welke locaties een XL of juist een L-teststraat komt, is nog niet bekend.