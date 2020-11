Tijs Velthuis maakt binnen paar maanden z'n debuut voor Jong AZ en AZ: "Raar seizoen"

SAN SEBASTIAN - Zo'n twintig minuten voor tijd maakt Tijs Velthuis zijn eerste opwachting voor AZ. De verdediger doet dat in de Europa League tegen Real Sociedad. "Het is echt fanatastisch om hier m'n debuut te maken."

Tijs Velthuis over z'n debuut tegen Real Sociedad - NH Nieuws

"Ik had gezien de stand en de tijd niet verwacht dat ik zou invallen", vertelt Tijs Velthuis vlak na de wedstrijd over z'n debuut. "Er ging van alles door m'n hoofd heen, het ging zo snel."

"Raar seizoen"

Velthuis is bezig aan zijn tweede seizoen bij AZ. Hiervoor kwam de verdediger uit voor FC Twente en sinds dit seizoen speelt hij voor Jong AZ. Hij maakt dus een snelle ontwikkeling door. "Ik krijg er echt een trots gevoel van. Het is namelijk een raar seizoen, want twee maanden geleden maakte ik nog m'n debuut voor Jong AZ en nu voor het eerste elftal."

Met z'n achttien jaar staat Velthuis aan het begin van z'n loopbaan. En nu hij beetje heeft mogen proeven aan het grote werk smaakt dat uiteraard naar meer. "M'n volgende stap is natuurlijk mijn basisdebuut. Dat zou leuk zijn."

Bekijk de video voor het hele gesprek met Tijs Velthuis.