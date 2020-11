De Wit: "Alles aan gedaan vandaag, maar het mocht niet baten"

SAN SEBASTIAN - Het was geen leuke avond voor Dani de Wit en zijn ploeggenoten van AZ. De Alkmaarders liepen vrijwel de hele wedstrijd achter de bal aan en moesten toezien hoe tegenstander Real Sociedad veel kansen kreeg. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 1-0 voor de Spanjaarden.

"Het was een hele moeilijke wedstrijd, waarin je op het veld al merkt dat de tegenstander vandaag echt een maatje te groot was", begint De Wit. "Dan kan je óf bij de pakken neerzitten of je stinkende best doen om nog een resultaat te halen. We hebben er in ieder geval alles aan gedaan, maar het mocht niet baten vandaag."