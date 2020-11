Zuiderzeemuseum zoekt 'warme winterherinneringen'

WEST-FRIESLAND - Het Zuiderzeemuseum is op zoek naar 'warme herinneringen aan koude tijden'. Voor een nieuwe tentoonstelling over strenge winters roept het museum op herinneringen, fragmenten of foto's te delen. Strenge winters worden in de toekomst steeds zeldzamer, de gezamenlijke herinneringen vormen de tentoonstelling, maar breiden ook het archief over de koude winters uit van het museum.