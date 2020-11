Nieuwe spoorconstructie voor oude museumtrein: 'niet historisch verantwoord, wel nodig'

Aan de spoorwegovergang bij Blokmergouw, de dorpsstraat in Zwaag en de overgang bij de provinciale weg wordt de komende weken gewerkt aan de nieuwe overgang. "De oude spoorrails bewoog erg veel wanneer de trein eroverheen reed, dit beschadigde het asfalt en daardoor was er regelmatig onderhoud nodig", ligt hoofdconservator Frank van den Broeke van de Museumstoomtram toe.

Met een verbeterde constructie is dit als het goed is verholpen. Van den Broeke vertelt wat de werkzaamheden inhouden. "Het hele spoor is er uitgehaald en over de weg wordt een betonnen bak heen gemaakt waar nieuwe spoorstaven en rails in worden verwerkt."

Oud op nieuw

Deze robuuste constructie is wel erg modern voor de oude trein, erkent Van den Broeke. "Het is niet helemaal historisch verantwoord, maar wel nodig en de trein rijdt er prima op", aldus Van den Broeke. Een proefrit over de nieuwe overgang zit er voorlopig nog niet in.

"Helaas hebben wij besloten dat we na de herfstvakantie niet meer rijden. Door de horecasluiting werd het programma dat we konden aanbieden nog meer beperkt. Bovendien was er door het toenemend aantal besmettingen ook minder animo voor."

Volgende vertrektijd

Wanneer de trein over de nieuwe rails kan denderen is nog niet duidelijk. "We hopen nog wel een ritje te kunnen maken deze winter, maar dat is helemaal afhankelijk van de verdere coronamaatregelen."

Afgelopen weekend zijn de werkzaamheden gestart bij de overgang over de provinciale weg. Twee van de vier rijstroken zijn momenteel afgesloten, maar het verkeer kan evengoed doorgang vinden. De werkzaamheden zullen hier nog een kleine twee weken duren.