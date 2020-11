Museum van de 20e eeuw opnieuw dicht: "Toch geluk bij ongeluk"

En dat betekent dus twee weken de tijd om de nieuwe tentoonstelling over vijftig jaar Jan, Jans en de Kinderen, tot in de puntjes op te bouwen. Stuijfbergen begrijpt de maatregelen maar vindt de nieuwe sluiting desondanks jammer. Er was hard gewerkt om een museumbezoek zo veilig mogelijk te maken. "Musea hebben het - al zeg ik het zelf - redelijk voor elkaar met eenrichtingsverkeer, reserveringen in tijdsblokken en extra schoonmaak."

Ook vandaag loopt er slechts een handjevol bezoekers in het museum rond. Twee vriendinnen uit Den Haag en Heerhugowaard zijn maar wat blij dat ze nog even wat cultuur konden komen snuiven. "We appten elkaar gisteravond al direct met 'gelukkig we mogen morgen nog!',dus daar zijn we heel blij mee."

De vorige exposities over Telekids en Oost-Duitsland zijn net stopgezet en trokken deze zomer toch nog zo'n veertig duizend bezoekers. "We hadden in de maand juli zelfs een goede maand. Toen gingen mensen weer op pad maar bleven vooral in Nederland. Augustus was ook niet slecht. September en oktober waren matig en de afgelopen weken liep het sterk terug", blikt Stuijfbergen terug op afgelopen zomer.

Toen het museum op 1 juni weer open mocht, waren ze een ruime twee maanden gesloten geweest. Een flinke financiële tegenvaller. "Als het twee weken blijven, valt het te overzien. Er is wel iets gecompenseerd aan loonkosten, maar lang niet de hele omzet natuurlijk. Wij krijgen relatief weinig subsidie en moeten het vooral doen met eigen inkomsten. Dan komt de klap extra hard aan."

Voor het provinciale noodfonds kwam het museum niet in aanmerking. Daarnaast hoopt het museum nog op steun van de gemeente Hoorn. Stuijfbergen: "De gemeente is nog in beraad of we een vrijstelling van de huur kunnen krijgen of een aangepast tarief. Voor het provinciale noodfonds vielen we buiten de boot, omdat anderen het harder nodig hadden. We hebben wel een bijdrage van Mondriaan Fonds gekregen."

Plannen

Of de sluiting dit keer bij twee weken zal blijven, durft Stuijfbergen alleen maar te hopen. "Je durft ook eigenlijk bijna geen plannen te maken als je niet zeker weet of we de komende maanden wel open mogen. Een andere tentoonstelling schuiven we door naar februari. We leven van week tot week en hebben respect voor de maatregelen. Onze gezondheid van medewerkers en bezoekers is het belangrijkste."