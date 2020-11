AZ-coach Arne Slot verwacht meer lef van zijn ploeg tegen Real Sociedad dan tegen Napoli

SAN SEBASTIAN - In een prachtig decor werkt AZ woensdagavond de laatste training af in voorbereiding op de Europese wedstrijd tegen Real Sociedad. Trainer Arne Slot deed dat met een bijna volledige selectie. "Zijn nog één of twee jongens die heel veel moeite hebben om een volledige training mee te doen."

Interview met AZ-coach Arne Slot over wedstrijd tegen Real Sociedad - NH Nieuws

"Het overgrote deel kan wel starten", vervolgt Arne Slot zijn verhaal over de van corona herstelde spelers. "Alleen van hen kunnen er niet heel veel negentig minuten spelen." Verder kan de Alkmaarse oefenmeester niet beschikken over Ron Vlaar, Jordy Clasie en Bruno Martins Indie. Dit drietal bleef achter in Nederland wegens fysieke ongemakken. Stadion Het 'Estadio Anoeta' van Real Sociedad is een paar jaar geleden volledig gerenoveerd en biedt plaats aan bijna veertig duizend fans. Slot is onder de indruk van het onderkomen van de Spaanse ploeg. "Prachtig stadion en op deze grasmat kan je heel goed voetbal spelen, want dat heeft Real Sociedad al heel vaak bewezen."

Quote "Ik hoop en verwacht dat wij wel beter aan de bal zijn dan tegen Napoli" AZ-trainer Arne Slot

AZ staat na twee wedstrijden bovenaan in de poule met zes punten, maar met Real Sociedad treffen de Alkmaarders de koploper van 'La Liga'. "Sterktste punt is dat ze eigenlijk geen zwakke punten hebben. Een allround team. Ze zijn heel vaardig en met David Silva als meest opvallende speler." Lef tonen Geen gemakkelijke klus, maar twee weken geleden verraste AZ ook met een uitoverwinning op de Italiaanse topclub Napoli. "Ik hoop en verwacht dat wij wel beter aan de bal zijn dan tegen Napoli. Daar hadden we moeite om de bal in de ploeg te houden. Dus dat we met meer lef onder de druk uit voetballen." Real Sociedad - AZ begint donderdagavond om 18.55 uur. Bekijk de video voor het hele gesprek met NH Sport.

Lees ook Play Sport AZ-speler Owen Wijndal ziet gelijkenissen tussen Real Sociedad en Manchester United