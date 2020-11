Tegenstander uitgelicht: AZ gewaarschuwd voor Real Sociedad in bloedvorm

SAN SEBASTIAN - De verrassende koploper in de Spaanse competitie (La Liga) is donderdagavond de tegenstander van AZ in de groepsfase van de Europa League. De club uit Baskenland maakt dit seizoen indruk, dus tijd voor een nadere kennismaking.

David Silva De speler die momenteel het meest in het oog springt bij Real Sociedad is David Silva (foto). De middenvelder speelde 125 interlands voor de Spaanse nationale ploeg en werd wereldkampioen in 2010 en Europees kampioen in 2008 en 2012. In de finale tegen Italië acht jaar geleden opende hij zelfs de score. Na het WK van 2018 zette hij een punt achter zijn interlandcarrière. Na tien seizoenen Manchester City verruilde de spelmaker afgelopen zomer Engeland voor zijn vaderland. Dit seizoen speelde hij negen van de tien wedstrijden, waarin hij pas één keer scoorde. Alexander Isak Een oude bekende uit de eredivisie is spits Alexander Isak. Hij stond aan het begin van dit seizoen steeds aan de aftrap, maar is in de competitie inmiddels zijn basisplaats kwijt. In beide de Europa League-duels met Rijeka en Napoli speelde hij wel twee keer vanaf het begin. Isak maakte slechts één doelpunt deze jaargang. In het begin van dit jaar was de Zweed nog in blakende vorm. Toen wist hij acht keer te scoren in zes wedstrijden. Tekst gaat verder onder de foto

Op 28 februari 2019 maakte Isak namens Willem II de gelijkmaker in de halve finale van het bekertoernooi tegen AZ. Na strafschoppen gingen de Tilburgers door, waarna Ajax in de finale te sterk was. Andere bekenden bij Real Sociedad zijn Adnan Januzaj en Nacho Monreal. Zij speelden eerder bij respectievelijk Manchester United en Arsenal in de Premier League. Mikel Oyarzabal en Portu zijn de topscorers van de ploeg. De trainer is Imanol Alguacil. Sinds december 2018 staat hij aan het roer in San Sebastián. Vorm Na acht wedstrijden in La Liga heeft Sociedad al zeventien punten. Er werd gewonnen van Getafe, Celta de Vigo, Real Betis, Huesca en Elche. Tegen Real Madrid en Real Valladolid eindigde het in een gelijkspel. Alleen Valencia ging er in Estadio Anoeta met de winst vandoor: 0-1. In de Europa League-groep van AZ zijn de Spanjaarden wisselvallig begonnen. Op bezoek bij Rijeka in Kroatië werd in blessuretijd met 1-0 gewonnen door een goal van Bautista Orgilles Jon. Thuis tegen Napoli verloor Sociedad met 1-0, waardoor AZ een voorsprong heeft van drie punten na twee zeges. De wedstrijd tussen Real Sociedad en AZ begint donderdagavond om 18.55 uur.

