AZ-speler Owen Wijndal ziet gelijkenissen tussen Real Sociedad en Manchester United

"Ze hebben een hartstikke goed elftal. Misschien hebben ze niet dezelfde geschiedenis als Manchester United en Napoli, maar ik denk qua spelers die ze hebben dat het wel in dat rijtje thuishoort", zegt Wijndal op de persconferentie in aanloop naar de Europa League-clash.

Zijn directe tegenstander lijkt rechtsbuiten en aanvoerder Mikel Oyarzabal te worden. "We gaan vanavond de beelden bekijken. Dan weet ik nog meer over hem. Wat ik van hem weet, is dat hij ook Spaans international is. En hij is topscorer van La Liga. Dat wordt een grote uitdaging, maar het is aan mij om hem uit te schakelen. Ik ben benieuwd morgen."

AZ won de eerste twee groepsduels van Napoli (1-0) en Rijeka (4-1). Sociedad versloeg de Kroaten met 1-0, maar verloor thuis met 1-0 van de Italianen. Het duel tussen Real Sociedad en AZ begint donderdagavond om 18.55 uur.