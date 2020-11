Docu: De doorbraak van 'The Dutch Giant'

Olivier Richters, alias The Dutch Giant, heeft een droom: hij wil één keer op het witte doek schitteren als acteur. Die droom is inmiddels behoorlijk uit de hand gelopen. NH Nieuws volgde de Hilversummer op weg naar zijn doorbraak. Bekijk de documentaire hierboven.

Olivier was in zijn tienerjaren niet gelukkig met zijn lange slungelige lichaam. Uiteindelijk besluit hij, geholpen door zijn oudere broer Rein, te gaan trainen.

Na tien jaar trainen is hij een kolos van 2 meter 18 en 155 kilo en droomt hij van een échte filmcarrière in Hollywood. In die droom leeft hij nu.

Anderhalf jaar lang mocht documentairemaker Joost Lammers hem overal volgen in zijn strijd om de internationale filmwereld te bestormen. In de documentaire 'Groot Dromen. Olivier naar Hollywood' ben je als kijker achter de schermen en zie je van nabij met welke passie en gedrevenheid Olivier in zijn droom leeft.