'Dutch Giant' Olivier Richters over documentaire: "Alles wat je ziet is puur"

HILVERSUM - Anderhalf jaar lang volgde NH Nieuws de Hilversumse acteur en bodybuilder Olivier Richters, beter bekend als de 'Dutch Giant', voor een documentaire over zijn leven. Morgen gaat de film, 'Groot Dromen: Olivier naar Hollywood', over de boomlange Olivier in premiére. "Je krijgt alles te zien waar normaal nooit een camera bij is", vertelt hij aan NH Nieuws.



Zelfs op de filmset in Londen werd Olivier gevolgd door journalist en filmmaker Joost Lammers. Hij raakte gefascineerd door het levensverhaal van Olivier en besloot hem te volgen voor een documentaire. "Ik heb zijn leven zoveel mogelijk vast proberen te leggen zoals het is, het was een heel organisch proces", vertelt Joost. Droom De 2.18 meter lange acteur werd geboren met een ingedeukt borstbeen en kampte in zijn tienerjaren met grote onzekerheid over zijn lengte en zijn uiterlijk, tot hij het trainen ontdekte. "Olivier heeft die onzekerheid omgezet in een droom om acteur te worden. Daar heeft hij keihard voor gewerkt en dat is hem gelukt. Dat zie je in de film ook terug, als je maar doorzet kan je die droom uit laten komen." Bekijk hier de hele reportage. Tekst loopt door onder de video.

'Dutch Giant' Olivier Richters blij met nieuwe documentaire - NH Nieuws

De twee trokken anderhalf jaar lang met elkaar op. "Bij elk bijzonder moment belde ik Joost op. 'Ik heb een auditie' of 'Ik ga een film opnemen', zei ik dan. Dan pakte hij zijn camera en hij was er", vertelt Olivier. Zo zijn ze samen naar Londen gevlogen voor de opnames van de film 'Knuckledust', die in december in de bioscoop verschijnt. "Daardoor hebben we echt de mooiste beelden kunnen draaien", voegt hij toe. Tot in de slaapkamer Door het intensieve contact hebben de twee ook naast de camera een vriendschappelijke band opgebouwd. "Ik kan me ook niet herinneren dat er irritaties of ruzies waren tijdens het maken van de documentaire", vertelt Olivier. Sterker nog, hij liet zich tot in de slaapkamer volgen voor de film. Richters heeft de eerste versie van de documentaire gezien en en was geëmotioneerd en verrast door het resultaat. "Ik dacht ook wel even: 'Wow, iedereen gaat alles van mij zien. Wil ik dit?' Maar ik vind het resultaat zo mooi geworden dat ik het graag met iedereen wil delen." Inspireren "Je ziet in de film echt wie ik ben", aldus Richters. "Ik deed gewoon mijn ding en Joost heeft daar omheen gedraaid, ook vaak terwijl ik het niet door had. Daarom is het heel puur geworden." Met de film hopen zowel Joost Lammers als Olivier Richters anderen te inspireren om hun dromen na te blijven jagen. De documentaire is morgen om 21:00 uur te zien op NH Nieuws en om 22:55 op NPO3 bij AVROTROS.