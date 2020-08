Internationale doorbraak Hilversumse acteur opnieuw uitgesteld: "Heel erg balen"

HILVERSUM - De boomlange acteur Olivier Richters had al een bioscoopzaal afgehuurd om met vrienden en familie te gaan kijken naar zijn filmdebuut in een Hollywood-film, het derde deel in de Kingsman-reeks . Maar voor de tweede keer is de film uitgesteld door het coronavirus. En hij baalt er ontzettend van.

De 2.18 meter lange acteur wordt ook wel 'The Dutch Giant' genoemd en hij probeert al een tijdje door te breken. Intussen heeft hij twee rollen te pakken in grote Disney films en is het wachten op het moment de rest van de wereld zijn acteerwerk ook kan zien. "Mijn geduld wordt op de proef gesteld, want de opnamen waren twee jaar geleden", vertelt hij. "En hoe eerder je de beelden hebt, hoe harder je kan doorstomen."

De acteur speelt in het derde deel in de Kingsman-reeks en in de nieuwe Marvel-film 'Black Widow'. Kingsman zou in februari al uitkomen, maar werd verplaatst vanwege het grote aantal films dat toen in première gingen. De première van Black Widow in april ging vervolgens niet door vanwege het coronavirus. Beiden werden ze uitgesteld naar later dit jaar.

Bang

Maar Disney durft het toch niet aan om het derde deel van Kingsman nu al te laten draaien. Olivier legt uit dat de makers bang zijn dat er te weinig mensen naar de bioscoop komen. Ondanks dat hij er enorm van baalt, begrijpt hij de keuze en is het voor hem als acteur misschien ook wel goed. "Voor mij is ook in het belang dat zo veel mogelijk mensen mij zien."

Intussen merkt hij gelukkig wel dat de filmindustrie langzaam weer opstart. Zijn eerste casting sinds maanden heeft hij van de week opgestuurd.

De première van de andere film, de Marvel-film 'Black Widow', staat vooralsnog gepland op 4 november en hij hoopt van harte dat die blijft staan. Dat wordt dan, als de omstandigheden het toelaten, zijn officiële debuut op het witte scherm, waarmee zijn droom werkelijkheid wordt.