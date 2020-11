Onderzoek naar mentale gezondheid van de man die Bas van Wijk doodschoot

Onlangs maakte het OM bekend dat uit onderzoek gebleken is dat de verdachte ook in de richting van drie anders heeft geschoten.

El Y. was vanmorgen niet aanwezig bij de eerste inleidende zitting in de zaak. Hij wordt verdacht van het doden van Bas van Wijk, het bedreigen van een aantal anderen en de afpersing die draait om een nep-Rolex .

OM: Verdachte dood Bas van Wijk schoot ook in richting van drie anderen bij Nieuwe Meer

Samir El Y. zal op 31 december in een gesloten inrichting worden geplaatst waar hij zal worden onderzocht door deskundigen. Het gaat om een onderzoek naar zijn psyche en dat gebeurt in Forensisch Centrum Teylingereind in Sassenheim. Het gaat om een afdeling specifiek voor adolescenten.

Medio april inhoudelijke behandeling

Het onderzoek zal acht weken in beslag nemen. De advocaat van El Y., Veerle Hammerstein, heeft de rechtbank niet verzocht om haar cliënt op dit moment op vrije voeten te stellen. De volgende tussentijdse zitting is op 15 januari. De rechtbank streeft ernaar de zaak medio april inhoudelijk te behandelen.