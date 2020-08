Vuurwapen en horloge gevonden in onderzoek naar dood Bas van Wijk

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie zojuist aan NH Nieuws.

Volgens het OM worden schietproeven gedaan om vast te stellen dat het gevonden wapen ook echt het wapen is waarmee Van Wijk is doodgeschoten. De verdachte die de politie de aanwijzingen heeft gegeven, is degene die vorige week een bekennende verklaring heeft afgelegd. Hij gaf aanwijzingen aan de recherche, waarop de politie het vuurwapen en het gestolen horloge heeft aangetroffen in een afgelosten ruimte, in de auto van de verdachte.

De Nieuwe Meer

Van Wijk werd 8 augustus doodgeschoten bij een recreatieplas in Amsterdam. Volgens de familie gebeurde dat toen hij wilde voorkomen dat het horloge van zijn vriend werd gestolen. Het feit dat het buitgemaakte horloge nu is gevonden lijkt dat te bevestigen.

"Bas ging afgelopen zaterdag met zijn vrienden op pad en kwam niet meer terug. Hij wilde voorkomen dat het horloge van zijn vriend werd gestolen en kreeg daarvoor een kogel in zijn bovenbeen en in zijn borst", liet de familie eerder op weten.

Maandag 24 augustus staan de vier verdachten voor de Amsterdamse rechtbank. De beperkingen zijn inmiddels opgeheven.