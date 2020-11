Oud-renner Rooks: 'Schorsing Groenewegen is nodig, maar buiten proportie'

AMSTELVEEN - Oud-wielrenner Steven Rooks was enigszins verrast toen hij hoorde dat Dylan Groenewegen hoogstwaarschijnlijk voor negen maanden geschorst wordt. "Hij is al genoeg straft", stelt Rooks. "Maar het is een keer nodig."

Groenewegen wordt door wielerunie UCI gestraft voor het veroorzaken van de crash in de Ronde van Polen. Doordat de sprinter afweek van zijn lijn, kwam concurrent Fabio Jakobsen zo hard ten val, dat hij het maar ternauwernood overleefde. "Als Jakobsen niet zo hard was gevallen, was die schorsing ook nooit gekomen", stelt Rooks. "Terwijl het wel had gemoeten."

'Groenewegen al genoeg gestraft' "In principe vind ik de schorsing terecht, maar ik denk wel dat het buiten proportie is", zegt Rooks, die negen maanden schorsing aan de hoge kant vind, omdat er nog niet eerder zo hard opgetreden is tegen het veroorzaken van een crash. "Het seizoen is afgelopen, hij heeft al enorme straffen gekregen en er is nog nooit zo'n schorsing geweest. Als organisatie moet je dat ook meenemen. Dus dan is dit wel heel erg lang."

Een schorsing in het wielrennen werd veelvuldig uitgedeeld vanwege dopinggebruik, maar zelden vanwege wangedrag op de fiets. In het verleden kreeg wielrenner Theo Bos een maand schorsing aan zijn broek, omdat hij in 2009 in de sprint Daryl Impey van zijn fiets trok. Kleinere vergrijpen bestraffen Met de straf voor Groenewegen verwacht Rooks dat in de toekomst vaker crashes in de sprint zullen worden bestraft. In het verleden gebeurde dat tot dusver nog niet. Tot groot ongenoegen van veel mensen in de wielerwereld. "Het is een keer nodig." Te vaak ontstaan er volgens hem gevaarlijke situaties, maar zelden wordt er door de organisatie tegen opgetreden. "Ook kleinere vergrijpen moeten ze vanaf nu veroordelen."

Quote "De schorsing is terecht, maar wel buiten proportie" oud-wielrenner Steven Rooks

'Vanaf nu vaker schorsen' Verder heeft de wielerunie niet eerder ingegrepen voor gevaarlijke situaties in sprints, behalve het afnemen van de overwinning. "Als er personen ten val worden gebracht, dan vind ik dat je daar een straf voor moet uitdelen. Maar ik verwacht dat ze dat vanaf nu vaker gaan doen." Maar daar zet Rooks wel een belangrijke kanttekening bij. "De regels moeten wel duidelijk worden vastgelegd. Wat is van je lijn afwijken? Dat is heel moeilijk te bepalen." Hij pleit dan ook voor een goede beschrijving in de regels. "Want anders weten de renners ook niet waar ze aan toe zijn." Bekijk hieronder de aflevering van NH Iconen over Steven Rooks.

