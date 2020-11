Andries Jonker vond Telstar "duidelijk de betere ploeg"

WIJDEWORMER - Telstar moest maandagavond op bezoek bij Jong AZ genoegen nemen met een een punt (1-1). Volgens trainer Andries Jonker waren dat er twee te weinig. "Het grootste gedeelte waren we duidelijk de betere ploeg."

Trainer Andries Jonker (l) en Frank Korpershoek - Pro Shots/Toon Dompeling

Al voegde Jonker daar nog wel aan toe dat Telstar mazzel had dat de ploeg in de eindfase geen strafschop tegen kreeg. "We houden hem even hoog met de hand in de zestien en krijgen geen penalty tegen. Dan heb je geluk." Tekst gaat verder onder de video

Telstar-trainer Andries Jonker na de 1-1 bij Jong AZ - NHSport/Rob Wanst

Toch vond Jonker dat zijn ploeg voldoende mogelijkheden had gecreëerd om de overwinning naar zich toe te trekken. "Benamar krijgt in vrije positie twee ballen op zijn hoofd. Die moet je maken." Het doelpunt dat Jong AZ maakte was een cadeautje na getreuzel van keeper Jasper Schendelaar. "Dom. Een enorme fout en dat weet Jasper zelf ook wel."

Quote "Benamar krijgt in vrije positie twee ballen op zijn hoofd. Die moet je maken" Telstar-trainer Andries Jonker

Jong AZ-trainer Michel Vonk was het wel eens met de mening van Jonker dat die op meer dan één punt aanspraak maakte. Vonk: "Ik vond dat we het best wel lastig hadden. Ik denk dat zij meer mogelijkheden hebben gehad, zeker ook uit spelhervattingen. Maar wij hadden misschien een penalty verdiend. Dat is pech."

Quote "Ik denk dat zij meer mogelijkheden hebben gehad" Jong AZ-trainer Michel vonk

Jong AZ-trainer Michel Vonk - NH Sport/Rob wanst