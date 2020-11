AZ-speler Ferdy Druijf geniet van rentree na corona-besmetting

Ferdy Druijf is blij dat hij terug is - NH Sport/Rob Wanst

"Je zit alleen maar thuis en mag niks doen. Ik heb, denk ik, twaalf dagen gemist en de zeventiende dag werd ik pas negatief getest", blikt de Uitgeester terug op de afgelopen periode. Een dag of drie voelde hij zich echt ziek. "Ik had verhoging, zweten, benauwd. Als ik de trap opliep, was ik kapot. Ik ben blij dat dat voorbij is."