Jong AZ en Telstar spelen met 1-1 gelijk

WIJDEWORMER - Jong AZ en Telstar hebben met 1-1 gelijkgespeeld. In de eerste helft wisten beide ploegen te scoren, maar in de tweede helft gebeurde er niet al te veel.

Vroeg in de wedstrijd was het Baresi die namens Jong AZ de 1-0 maakte na een blunder van Telstar-keeper Schendelaar. Telstar had het balbezit, maar Jong AZ werd het gevaarlijkst via onder andere een grote kans voor Oosting. In de 39e minuut was het Bronkhorst die de gelijkmaker maakte uit een beheerste volley. Voor de voetballer was het al weer zijn zesde treffer van het seizoen.

Telstar met het balbezit

In de tweede helft werd Van Doorm via een vrije trap gevaarlijk. Keeper Reus plukte de bal prima uit de lucht. Jong AZ-trainer Michel Vonk voerde een driedubbele wissel door. Telstar was in het begin van de tweede helft de bovenliggende partij. In de slotfase werd Jong AZ nog een penalty ontnomen. Pattynama maakte hands, maar de scheidsrechter wilde van niets weten.

Jong AZ wordt sterker

In de slotfase werd Jong AZ sterker. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd kreeg invaller Baars een grote kans, maar hij gleed in de zestien onderuit waardoor hij de bal niet binnen kon tikken.

Opstelling Jong AZ: Reus, Famillio-Castillo (65. Berkhout), Gullit, Velthuis, Jacobs, Reijnders (46. Buurmeester), Oosting (65. Allouch) , Koopmeiners, Barasi, Druijf (65. Baars), Kunst (83. De Jong)

Opstelling Telstar: Schendelaar, Bronkhorst (85. Liesdek), Vandermeulen, Benamar, El Yaakoubi, Pattyanama, Van Doorm, Najah, Dijkstra (77. Cagro), Van Velzen (46. Soto), Plet