Weer afval gedumpt in Gooise natuur, tot frustratie van de boswachter: "Elke week raak"

LAREN - Brokken beton, sloophout en een groot zeil: er is afgelopen weekend wederom een grote berg afval gedumpt in de Gooise natuur. Tot frustratie van de boswachters. "Het is elke week wel raak. En de daders? Die liggen telkens al op het kerkhof", zegt boswachter John Didderen.

De berg afval van afgelopen weekend werd zaterdagavond gedumpt langs de toegangsweg naar theehuis 't Bluk op de Larense Zuiderheide. De boswachter ontdekte de berg de volgende ochtend. "Dit is overduidelijk een berg bouwafval, van een gesloopte schouw of iets wat daar op lijkt. Zulke bergen afval komen we helaas wel vaker tegen. De een is wat groter dan de ander, maar ik zit er denk ik niet ver naast als ik zeg dat het elk weekend wel raak is", vertelt de boswachter.

Waar de berg afval ditmaal precies vandaan komt, is gissen. "De meeste afvaldumpingen komen van particulieren die te laat zijn om hun afval weg te brengen naar de vuilstort. Soms hebben ze dan maar voor een dag aan aanhangwagentje gehuurd en moeten ze van de troep af. Dan dumpen ze het dus maar. Soms komt het ook van klusbedrijven. Ze spreken dan met hun klant af dat ze de puin netjes afvoeren, klanten betalen daar dan voor. In plaats van het netjes weg te brengen, dumpen ze het hier. Dan hebben ze weer een paar tientjes winst."

Flinke boetes

De boswachters hebben hun handen vol aan de bergen afval. "Wij kunnen de boel allemaal weer opruimen. Dat moeten we nu ook weer doen. En niet onbelangrijk: wij betalen ook nog eens de kosten nu", verzucht Didderen. De boswachters proberen vaak nog wel te achterhalen wie de dader is, maar vaak is die niet meer te vinden. "Heel af en toe hebben we wel eens een heterdaadje. En soms kunnen we de daders nog wel opsporen. Op zulke afvaldumpingen staan flinke boetes. Voor particulieren gaat het om zo'n 350 euro, voor bedrijven soms wel enkele duizenden euro's. Dat is niet mals, maar schrikt mensen kennelijk toch niet genoeg af."

De boswachters blijven hopen dat afvaldumpers hun leven beteren, maar dat is vaak ijdele hoop. "Ik ben nu 25 jaar boswachter en maak dit al net zo lang mee. Het wordt niet meer, maar helaas ook niet minder. We blijven mensen oproepen om hun afval gewoon netjes weg te brengen, maar dat levert niets op. Volgende week is het waarschijnlijk wel weer raak."