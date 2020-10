Ajax-trainer Ten Hag rekent op Tagliafico tegen Midtjylland

AMSTERDAM - Trainer Erik ten Hag verwacht dat Nicolás Tagliafico dinsdag met Ajax in actie kan komen tijdens de uitwedstrijd tegen FC Midtjylland in de Champions League. De Argentijnse linksback ontbrak zaterdag tegen Fortuna Sittard (5-2) omdat hij niet helemaal fit was. "Ik reken op hem", zei de coach van Ajax.

Pro Shots / Jasper Ruhe

Ten Hag was met name tevreden over de uitslag van het thuisduel van zijn Ajax met Fortuna Sittard (5-2). "De punten kunnen de tas in, op naar dinsdag", doelde hij op het duel met FC Midtjylland. Het spel van Ajax kon Ten Hag tussen twee belangrijke Europese wedstrijden nauwelijks bekoren. "We begonnen ongeconcentreerd", zei de Ajax-trainer. "We komen snel op achterstand omdat iemand langs vier van onze spelers mag lopen en de bal zo maar mag voorgeven. Dan is het een compliment dat we bij rust toch weer voor staan."

"Maar in de tweede helft duurt het veel te lang voordat we dat derde doelpunt maken", vervolgde Ten Hag. "Daarom hebben we alsnog bijna de hele wedstrijd gas moeten geven. Dat was volstrekt onnodig." Tekst gaat verder onder de video

Mazraoui onzeker Achter de naam van Noussair Mazraoui staat nog een klein vraagteken. De rechtsback viel tegen Fortuna Sittard uit met een pijnlijke enkel. Assistent-trainer Winston Bogarde ontbrak zaterdag op de bank bij Ajax. Ten Hag wilde niet zeggen wat hij mankeerde. "Dat is vanwege privacyredenen", aldus de hoofdtrainer. Record van Cruijff De trainer van de Amsterdammers brak tijdens het duel met Fortuna ook een eredivisierecord. Ajax scoorde 251 keer in de eerste 82 competitieduels onder Ten Hag. Het oude record was ook in handen van Ajax; Johan Cruijff bleef in zijn eerste 82 competitieduels 'steken' op 250 treffers. "Dat heb je met een aanvallende coach", lachte Ten Hag die bij zijn aantreden bij Ajax hier en daar werd neergezet als defensieve trainer. "Ik vind het een mooi record. We voetballen voor het publiek en daar horen veel doelpunten bij."