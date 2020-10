Drie strafschoppen bezorgen Ajax moeizame zege op Fortuna Sittard

AMSTERDAM - Ajax had ontzettend veel moeite met Fortuna Sittard. De Limburgers kwamen in de openingsfase namelijk verrassend op voorsprong via George Cox. Door doelpunten van Davy Klaassen (twee), Brian Brobbey, Dusan Tadic en Quincy Promes wonnen de Amsterdammers uiteindelijk afgetekend met 5-2.

Aanvoerder Dusan Tadic ontbrak voor het eerst in 65 eredivisiewedstrijden in de basis bij Ajax. Oud-Ajacied Zian Flemming soleerde in de zevende minuut langs een aantal verdedigers en stelde George Cox in staat om 0-1 te maken. Jurgen Ekkelenkamp, die Tadic verving, kreeg in de dertigste minuut dé kans op de gelijkmaker. Zijn schot ging net naast het doel van Fortuna.

Een minuut later was het wél raak voor de Amsterdammers. Alkmaarder Ben Rienstra maakte een overtreding op Lassina Traoré in het strafschopgebied, waarna de bal op de stip ging. Davy Klaassen schoot Ajax vervolgens in twee instanties op gelijke hoogte met de Limburgers: 1-1. Pal voor rust kopte Klaassen de 2-1 tegen de touwen nadat een kopbal van Traoré op de lat eindigde.

