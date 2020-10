Amsterdammer Flemming baalt van verlies tegen Ajax: "We hadden geen geluk"

Fortuna nam brutaal de leiding in Amsterdam na zeven minuten via George Cox. De 22-jarige Flemming gaf de assist bij de 0-1. "Ik was hartstikke blij, omdat ik een belangrijke rol had bij die eerste goal. Het was geweldig geweest om hier een resultaat te pakken tegen Ajax. Het is wel jammer dat we zonder publiek moeten spelen, maar daar is al genoeg over gezegd."