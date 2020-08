Amsterdammer Flemming verruilt PEC Zwolle voor Fortuna Sittard

Flemming werd in de zomer van 2018 door PEC Zwolle overgenomen van Ajax. In de jeugd speelde de 22-jarige aanvaller in dienst van Pancratius. Voor de Zwollenaren kwam Flemming de afgelopen twee seizoenen tot 32 wedstrijden en zes doelpunten. Vorig seizoen werd hij bovendien uitgeleend aan NEC Nijmegen, waar hij in 25 wedstrijden dertien keer het net wist te vinden.

Flemming speelde in totaal negen jaar voor Ajax. In Zwolle liep zijn contract nog door tot medio 2021.