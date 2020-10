FC Volendam wil goede lijn doortrekken tegen FC Eindhoven: "Dat geeft een boost"

VOLENDAM - Het zelfvertrouwen is erg goed bij FC Volendam op het moment. De oranjehemden wonnen de laatste drie duels zeer overtuigend. Deze zondag is FC Eindhoven de volgende tegenstander.

De ploeg van Jonk staat zesde op de ranglijst en tegenstander van dit weekend FC Eindhoven staat twaalfde. Voorbereidend op de wedstrijd tegen de Brabanders ziet Jonk dat zijn spelers lekker in hun vel zitten. "Hopelijk kunnen we dat weer vertalen naar zondag."

Micky van de Ven

Naast het goede gevoel kan Jonk zondag ook weer beschikken over Micky van de Ven. De linker centrale verdediger stond twee maanden aan de kant vanwege een voetblessure. "Ik ben blij dat hij weer fit is en dat hij alle trainingen weer mee kon doen. Dat is een plus voor ons, want een fitte Van de Ven is een meerwaarde voor ons."

Het is nog de vraag of Van de Ven terugkeert in de basis. Het negentienjarige talent behoorde donderdag wel bij de afsluitende partij tot de basiself. "Als hij alles kan trainen, dan kan hij ook spelen. Alleen heeft hij weinig ritme, dus dat gaan we zondag zien."

FC Volendam - FC Eindhoven begint zondag om 12.15 uur.

Bekijk de video voor de volledige voorbeschouwing met Wim Jonk en Micky van de Ven.