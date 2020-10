Volendam-speler Micky van de Ven keert terug in de wedstrijdselectie

VOLENDAM - Één wedstrijd speelde Micky van de Ven dit seizoen mee, daarna kwam hij in de lappenmand terecht. Een voetblessure hield hem zo'n twee maanden aan de kant. Nu is hij er zondag tegen FC Eindhoven weer bij. "Ik hoop wat minuutjes te maken."

"Dat ik weer mag meetrainen met de groep is fantastisch", vertelt Micky van de Ven na de donderdag training. "Het is misschien wel het beste gevoel dat er is."

De centrale verdediger traint de hele week alweer volledig mee en behoorde bij de afsluitende partij op donderdag tot de basis. Dat zegt nog niet alles, maar ook wel weer wat. "Dat weet ik echt niet. Ik denk daar niet over na. Ik ben in ieder geval topfit om in de basis te starten. Het is de keus van de trainer."

FC Volendam - FC Eindhoven begint zondag om 12.15 uur.

