Onzekerheid in theaterland: "We hebben een sociale functie"

WORMER - Voorstellingen gaan door, maar omdat ze geen consumpties mag serveren, is 'het vermaak van een avond uit weg', zegt Annette Brinkman van Wormers theater De Kaasfabriek. Tal van dorpsbewoners moeten hun favoriete stek even missen, maar ook artiesten hebben last van de coronabeperkingen voor kleine theaters.

Grotere namen als Sara Kroos geven soms tryouts in het theater, maar vanwege de coronabeperkingen zijn ook die artiesten momenteel een stuk terughoudender, merkt Brinkman. Anouk herkent dit: "Ik zat een tijdje met een idee in mijn hoofd, maar op dit moment zie ik niet hoe ik dit kan realiseren."

Theaterlandschap verandert

Aan de vrijwilligers ligt het niet: zij zetten alles op alles om voorstellingen op de agenda te krijgen. Maar als beginnende artiesten geen kansen maken om een voet tussen de deur te krijgen, zal 'het theaterlandschap veranderen', voorspelt Brinkman. "Dat is zonde."

Annette: "Ik denk dat dit seizoen, met dit seizoen bedoel ik september tot en met mei, is eigenlijk een verloren een seizoen. En zoals alles over gaat, hoop ik ook het coronavirus en dat we in september een frisse start kunnen maken."