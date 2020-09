Cabaretière Sanne Wallis de Vries verbaasd nadat Purmerends theater show annuleert

"Het is voor mij een enorm labyrinth geworden", vertelt Wallis de Vries. "Het bleek dat de directie van de Purmaryn heeft gezegd: 'We annuleren het want er is zoveel onzekerheid.' Terwijl de burgemeester van Zaandam en de voorzitter van veiligheidsregio Jan Hamming had moeten zeggen of er een ontheffing was voor het theater ja of nee. En dat is nog niet duidelijk."