Eerste commerciële snelteststraat IJmond open, maar voor hoelang?

IJMUIDEN - De eerste coronateststraat in de IJmond is sinds woensdag open, maar hoelang die open mag blijven, is nog maar de vraag. Deze snelteststraat is opgezet om aan de vraag naar (snel)testen in de IJmond te voldoen en komt uit de koker van particuliere zorgondernemers. Maar, zo laat de gemeente weten, de snelteststraat past niet binnen het bestemmingsplan van het pand.

Met een commerciële snelteststraat, veelal op locaties waar geen GGD-teststraat is, spelen ondernemers in op de behoefte om snel te weten of je positief of negatief bent. Vooral bedrijven maken gebruik van deze commerciële snelteststraten, zodat zij snel weten of ze weer over hun werknemers kunnen beschikken. Maar ook particulieren die niet lang willen wachten op de uitslag, kloppen bij een snelteststraat aan. De kosten van een test bij een commerciële snelteststraat lopen uiteen, maar liggen gemiddeld rond de 100 euro. In IJmuiden betaal je 89 euro voor een test.

Aan de Kromhoutstraat in IJmuiden is een voormalige fabriekshal omgebouwd tot ‘drive through’, waar coronasneltesten worden afgenomen bij mensen die in hun auto kunnen blijven zitten.

Met het toenemende aantal commerciële snelteststraten, rijst de vraag vraag of dat wenselijk is. Zo waarschuwt GGD Hollands Midden op haar website voor een toename van bedrijven die een snelle coronatest aanbieden en dit hoofdzakelijk doen om winst te maken. Daarnaast meldt de GGD dat niet alle commerciële testen betrouwbaar zijn en dat de GGD in veel gevallen de uitslag van een commerciële coronatest niet accepteert.

Voor de dichtstbijzijndste teststraat van de GGD moeten inwoners van de IJmond naar Haarlem. En hoewel de GGD aangeeft bezig te zijn om een teststraat op te zetten in de IJmond, nog niet bekend waar en wanneer dat precies gaat gebeuren. Wat dat betreft is de komst van de snelteststraat in de IJmuiden van toegevoegde waarde voor de inwoners van de IJmond.

Cees van de Kraats, een van de ondernemers achter de snelteststraat in IJmuiden, heeft inmiddels een legalisatieverzoek gedaan door een omgevingsvergunning aan te vragen. "We hebben gehoord hoe de gemeente er tegenover staat. Ik snap dat ze zich aan de regels moeten houden. Maar we bevinden ons in een bijzondere situatie waarvoor volgens mij geen regelgeving bestaat. Wij willen de GGD's ontlasten en dat doen we op een plek waar duidelijk behoefte is aan sneltests."

Voorlopig mogen ze openblijven, aldus Eric Penning, woordvoerder van de gemeente Velsen. "Komende maandag bespreken we het onderwerp commerciële snelteststraten binnen de veiligheidsregio. Na dit overleg zullen we dit onderwerp binnen de gemeente bespreken."

Voldoende testcapaciteit

Harmen Groustra, woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland benadrukt dat er dankzij de uitbreiding van de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen voldoende testcapaciteit is in de regio. "Wie zich wil laten testen, kan dezelfde dag nog terecht, het grootste deel van de geteste personen ontvangt de uitslag binnen 24 uur. Bijkomend voordeel, deze tests zijn gratis."