GGD wil coronateststraat in Beverwijk

Op dit moment moeten inwoners uit de IJmond het voornamelijk doen met de teststraat bij de ijsbaan in Haarlem. Een flinke rit voor wie boven het Noordzeekanaal woont.

Als het aan GGD-directeur Bert van de Velden, komt daar verandering met de opening van een vestiging in Beverwijk. "Met het oog op de winter kijken we ook of we in Beverwijk nog een voorziening kunnen openen", vertelt Van de Velden. Waar en wanneer de vestiging komt, is nog niet duidelijk.