Nooit uitgefietst: Annie Jelles (79) stond aan de wieg van Nederlands vrouwenwielrennen

SCHARWOUDE - De 79-jarige Annie Jelles is niet te stoppen op haar racefiets. Dat was ze als klein meisje al niet. Als achttienjarige verschijnt ze aan de start van het WK Wielrennen in het Belgische Luik. Dat was in 1959, toen Nederlandse vrouwen voor het eerst mee mochten doen.

Eén van die vrouwen was Annie Jelles uit het Amsterdamse Tuindorp. Haar vader was sportmasseur en behandelde regelmatig wielrenners, zo kwam ze in aanraking met de sport. Na het eten, 'natuurlijk wel even helpen met afwassen', stapte ze vaak op de fiets voor een rondje Amsterdam Noord. En ze ging vaak op donderdagavonden naar het Olympisch Stadion om naar wedstrijden te kijken.

Het was 1958 toen er voor het eerst vrouwen mochten meedoen aan het wereldkampioenschap wielrennen. Maar dat gold nog niet voor Nederlandse vrouwen - die mochten pas een jaar later aan de start verschijnen.

Haar hobby was destijds vooral een mannending. Vrouwen die op de racefiets stappen, dat was niet zo vanzelfsprekend in 1959, zo vertelt Annie. "Och vreselijk", vertelt ze in haar woning in Scharwoude. "Wat je allemaal naar je hoofd geslingerd krijgt, dat is belachelijk. Maar gewoon rijden hè, voor de rest hoor ik niets en zie ik niets, gewoon doorgaan."

'Dus niet!'

Toen ook vrouwen lid mochten worden van de wielerunie, schreef ze zich gelijk in. En daarmee was deelname voor het wk plots dichtbij.

Ze heeft nog altijd de brief bewaard die ze ontving van de wielerunie, waarin staat dat (in tegenstelling tot de mannen) veel kosten voor eigen rekening waren op het wk. "Ik kreeg wel twee oranje shirtjes, één voor de weg en één voor de baan. En die moest ik netjes weer terugsturen, dus niet! Ik denk, het heeft ons een hoop geld gekost - maakt niet uit - maar ze liggen nog steeds in de kast."

Annie komt als vierde over de finish. Net buiten de prijzen, maar daar gaat het niet om. "Ik heb toch meegedaan met een wk en dat vond ik ook al een prestige", blikt ze terug. "Het algeheel van het wielrennen, wat ik in die twee jaar tijd gedaan heb, is eigenlijk de leukste tijd van m'n leven."