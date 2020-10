Ondernemers uit Bovenkarspel voor elkaar in actie: "Steuntje in de rug"

BOVENKARSPEL - In de eerste coronagolf ontstonden allerlei mooie initiatieven en boden we elkaar wat vaker een helpende hand. Nu de tweede coronagolf een feit is, schiet de Bovenkarspelse mode-ondernemer Susan de Wit twee collega-ondernemers uit de horeca opnieuw te hulp.

Ondanks dat ondernemer Susan de Wit van Feminine Fashion ook de consequenties voelt, wil ze zich inzetten voor andere ondernemers uit het dorp. "We wilden in deze tijd wat leuks doen", zegt ze. "We dachten: 'we maken kleine goodiebags en de volledige opbrengst gaat naar eetcafé De Buren.'"

Voor iedereen die aan het werk is zijn de gevolgen van de coronacrisis merkbaar. Om een paar voorbeelden te noemen: de horeca-ondernemer moet de deuren dichthouden, de winkelier merkt dat er minder klanten zijn, en in verschillende sectoren verliezen mensen hun baan.

Dat café is niet toevallig gekozen: de ondernemers werken veel met elkaar samen. Als Feminine een modeshow houdt, verzorgt eetcafé De Buren bijvoorbeeld de hapjes. "Het zijn gewoon twee leuke, jonge meiden. Die werken altijd keihard en hiermee hopen we ze een steuntje in de rug te geven."

Hartverwarmend

Het initatief kwam als een verrassing voor Kim Lumi en Kelly Cortie, die in 2015 eetcafé De Buren in Broekerhaven overnamen. "Het is best wel hartverwarmend", zegt Kelly. "Voor mij is het best emotioneel. Ik vind het zo ontzettend lief. Ik ken ook veel mensen die meteen een paar goodie bags hebben gehaald, gewoon om ons te steunen."

Susan de Wit wilde juist één kleine ondernemer steunen met haar initatief. "Kelly had in eerste instantie niet door dat we het alleen voor hen deden, die dacht dat we het globaal voor de horeca wilde doen. Maar dan kun je niet echt een groot verschil maken, en misschien voor een klein bedrijf tóch wel een klein beetje."

