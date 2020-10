Vissersboot BC11, oftewel de Pinas, is 115 jaar oud en moet in ere hersteld worden

HOORN - De Pinas is een vissersboot uit 1905, gebouwd in Broekerhaven in Bovenkarspel. Na 115 dienstjaren staat de boot in de steigers bij Centrum Varend Erfgoed in Hoorn. Johan Nieuwdorp en Paul van de Vaart brengen een tijdlijn van de boot in kaart en willen hem nu in ere herstellen. Met reden, want zo blijven oude ambachten in stand en blijft er een stukje geschiedenis bewaard.

Het was liefde op het eerste gezicht toen Johan en Paul de loods in Uitgeest binnenstapten. Allebei zijn ze liefhebber van vissersboten en betrokken bij De Hoornse Schouw, dat zich inzet voor historische vissersboten. "Daarom willen we deze boot ook weer restaureren naar de originele vissersstaat", vertelt Paul van de Vaart.

De laatste eigenaar was jachtarchitect Henk Lunstroo. Lunstroo wilde de Pinas restaureren maar overleed in 2011. Sindsdien is er niets meer met de boot gebeurd. "En de erven wisten eigenlijk niet goed wat te doen en zijn uiteindelijk bij ons terecht gekomen."

De Pinas - type Staverse jol - is op hun pad gekomen in 2015. "Een vrijwilliger hier op het Oostereiland vertelde dat er een scheepje op de wal lag in een loods in Uitgeest. En dat moest gerestaureerd worden, want het stond eigenlijk te verpieteren", vertelt Johan Nieuwdorp.

Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is de restauratie begonnen. Dat heeft even geduurd, want voordat het zover was is er veel onderzoek gedaan. Zo zijn Paul en Johan langsgegaan bij scheepsbouwers om te leren over de ambachtelijke technieken van scheepsbouw.

Maar wat vooral veel tijd kostte, was de duik in de geschiedenis. De hele levensloop van de Pinas hebben ze in kaart gebracht. De boot is gemaakt door scheepsbouwer Siemen Jordens in Broekerhaven, in opdracht van visser Klaas Mantel. "Er zijn twee perioden geweest", begint Johan. "De eerste is dat het als vissersboot gevaren heeft vanaf z'n waterdoop tot aan 1945."