Gesprek tussen BigGym en de veiligheidsregio: "We rekenen erop dat we snel weer opengaan"

ZAANSTAD - Sportschool BigGym en de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gaan morgen om tafel om de sluiting van twee sportscholen te bespreken. Dat heeft de rechter vanmorgen besloten tijdens het kort geding in de rechtbank in Haarlem. Daar werd duidelijk dat de partijen er samen uit moeten komen. Zo niet, dan zal volgende week de zitting worden voortgezet.

Een week geleden werden twee sportscholen van BigGym in Zaandam en Wormerveer op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voor vier weken gesloten. Bij de twee sportscholen waren op meerdere momenten te veel mensen aanwezig.

De advocaat van BigGym, Lex de Jager laat aan NH Nieuws weten dat hij verwacht dat BigGym snel weer open mag gaan. "De discussie gaat vooral over de 30 personen per ruimte. BigGym kijkt hier anders tegenaan dan de burgemeester."



NH Nieuws maakte hier eerder onderstaande video over