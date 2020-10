Spierballentaal van gesloten Zaanse sportschool: 'We zien Hamming bij de rechtbank'

ZAANSTAD - De sportschoolketen die gisteren vanwege overtredingen van de coronaregels op last van de gemeente twee vestigingen moest sluiten , is boos op burgemeester Hamming. Big Gym vindt dat het in iedere grote zaal dertig mensen kan ontvangen, maar volgens advocaat Lex de Jager staat de burgemeester niet open voor een gesprek. Big Gym is daarom een kort geding gestart.

De advocaat heeft direct geprobeerd in contact te komen met Hamming, die behalve burgemeester ook voorzitter van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is. Vergeefs, want volgens De Jager heeft de burgemeester geen tijd, tot ergernis van de sportschoolketen.

De Jager zegt dat de gemeente donderdagavond heeft geconstateerd dat er meer dan dertig personen aanwezig waren. "In goed overleg met BigGym is het aantal personen nog teruggebracht. De volgende ochtend zijn ze met dertig personen in de sportschool begonnen en toen heeft de gemeente de sportschool als dief in de nacht gesloten."

Hoewel de sportschoolketen al een waarschuwing had gekregen, kwam het bericht over de sluiting toch onverwacht, vertelt de advocaat.

Burgemeester Hamming liet eerder al aan NH Nieuws weten dat de overtredingen ook hem boos maken: "Juist in deze tijd is het belangrijk dat iedereen zich aan maatregelen houdt. Als iemand dan willens en wetens de 30-mensenregel overschrijdt weet hij wat consequentie kan zijn." Luister hieronder naar de reactie van de burgemeester

Het grootste struikelblok lijkt 30-personenregel te zijn, die volgens de advocaat van Big Gym niet op alle fronten even duidelijk is. Hij betoogt dat er in veel grote gebouwen meerdere zelfstandige ruimtes aanwezig zijn waar per ruimte dertig personen kunnen samenkomen. "Het is een juridische discussie, en die moet gevoerd worden. Maar het is bij Big Gym zeker het geval."

Patrick Rijnbeek, directeur van branchevereniging NL Actief, erkent dat de 30-personenregel een juridisch struikelblok is. "Er loopt nog een discussie met de overheid of de grote zaal een doorstroomlocatie is en dus of er meer mensen in mogen. Deze vraag hebben we ook neergelegd bij de veiligheidsregio’s. We hebben deze week, om verwarring weg te halen, geadviseerd om ook in de grote zaal een maximum van 30 aan te houden. Ook al is het een enorme ruimte van 1.500 tot 3.000 m2."

Naar de rechter

De sportschoolketen is een kort geding gestart. De Jager: "Ik hoop dat de burgemeester mij even belt, maar als dat niet gebeurt, dan zien we hem bij de rechtbank."