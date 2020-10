Twee Zaanse sportscholen gesloten wegens niet naleven coronamaatregelen

ZAANSTAD - De BigGym in Wormerveer en in Zaandam moeten op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vanaf vandaag vier weken dicht. Bij de twee sportscholen waren op meerdere momenten te veel mensen aanwezig. "Elke Nederlander hoort de wet te kennen. De wet is niet met meer dan 30 personen in een ruimte. En hier is deze fors overschreven, meer dan anderhalve keer zoveel bezoekers. En ook op meerdere momenten", aldus Jan Hamming, voorzitter van de veiligheidsregio.

Naast dat er te veel mensen aanwezig waren in de sportscholen, is bij een van de locaties ook een clusterbesmetting ontstaan. Hamming vindt het daarom dan ook kwalijk dat de regels niet goed worden nageleefd. "Het aantal besmettingen in ons land en regio is enorm, ziekenhuizen in deze regio stromen vol, verpleging kan het amper aan. Het is alle hens aan dek. Dat roepen we al een aantal weken."

Verantwoordelijkheid

Vervolgens benadrukt de voorzitter van de veiligheidsregio: "We moeten met elkaar zorgen dat we een gezonde samenleving houden. En daar is ook voor de ondernemers een grote verantwoordelijkheid weggelegd. Als ze zich daar niet aan houden, dan vinden ze ons op hun weg. En worden ze desnoods gesloten, zoals nu het geval is."

NH Nieuws heeft geprobeerd een reactie te halen bij beide vestigingen, maar ze waren niet bereikbaar voor commentaar.